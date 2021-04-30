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Минэнерго: введение запрета на экспорт бензина зависит от ситуации на рынке топлива

Ранее ведомство опубликовало проект постановления правительства, согласно которому экспорт топлива из РФ может быть ограничен сроком на три месяца

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Проект о запрете экспорта бензина может быть незамедлительно вынесен на правительство, если этого потребует ситуация на рынке, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Если ситуация на топливном рынке потребует введения данной меры, документ незамедлительно может быть вынесен на правительство. Сейчас идет его обсуждение", - отмечается в сообщении.

Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, согласно которому экспорт топлива из РФ может быть ограничен сроком на три месяца. Под временный запрет на вывоз могут попасть автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты.

Обсуждение ограничений

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

Россия в 2020 году экспортировала 5,82 млн т бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн т - на 4,5% меньше уровня 2019 года.

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