Минэнерго: введение запрета на экспорт бензина зависит от ситуации на рынке топлива

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Проект о запрете экспорта бензина может быть незамедлительно вынесен на правительство, если этого потребует ситуация на рынке, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Если ситуация на топливном рынке потребует введения данной меры, документ незамедлительно может быть вынесен на правительство. Сейчас идет его обсуждение", - отмечается в сообщении.

Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, согласно которому экспорт топлива из РФ может быть ограничен сроком на три месяца. Под временный запрет на вывоз могут попасть автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты.

Обсуждение ограничений

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

Россия в 2020 году экспортировала 5,82 млн т бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн т - на 4,5% меньше уровня 2019 года.