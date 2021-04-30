ФАС признала ненадлежащей рекламу препарата "Терафлекс"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарственного препарата "Терафлекс" компании "Байер" ненадлежащей, готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Об этом говорится в сообщении службы.

"Ведомство выдало АО "Байер" предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. В рекламном ролике препарата "Терафлекс Хондрокрем Форте", распространявшемся в декабре 2020 года в эфире телеканала "ТВ-3 Россия", производитель гарантировал положительное действие и эффективность лекарственного препарата в устранении боли в суставах и восстановлении хрящевых тканей", - сообщают в ФАС.

Комиссия ФАС признала, что реклама лекарственного препарата "Терафлекс Хондрокрем Форте" гарантировала положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, тем самым нарушая требования закона о рекламе.

Отмечается, что ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3.5 КоАП РФ рекламодателю грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей.