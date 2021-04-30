Доходы главы Воронежской области в 2020 году снизились почти на 400 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заработал в 2020 году свыше 5,4 млн рублей, что почти на 400 тыс. рублей меньше его дохода за 2019 год. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход главы региона составил 5 456 766,65 рублей (в том числе доход по основному месту работы, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, доход от ценных бумаг, пенсия)", - сообщается на сайте правительства Воронежской области.

В 2019 году декларированный годовой доход главы региона составил 5 825 722,82 рублей. Как и годом ранее, Гусеву на праве собственности принадлежат 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира на 114,2 кв. м, 1/6 доли земельного участка (694 кв. м), квадроцикл, а также три прицепа. В пользовании у него находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня (180 кв. м), дача 133,6 кв. м и два земельных участка по 1 500 кв. м.

Доход супруги главы региона Валентины Гусевой за 2020 год составил 566 412,3 рублей (в том числе доход по основному месту работы, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях). Это почти втрое меньше ее дохода в 2019 году - тогда он составил 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей. Она, как и год назад, владеет двумя земельными участками площадью по 1 500 кв. м, жилым домом площадью 165,2 кв. м, баней площадью 180 кв. м, 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м и автомобилем Lexus LX 570. В пользовании у супруги губернатора находятся квартира площадью 114,2 кв. м и дача 133,6 кв. м.

Все имущество супругов находится в России.

Гусев был избран губернатором Воронежской области 9 сентября 2018 года, набрав 72,52%, или более 600 тыс. голосов. Гусев исполнял обязанности врио главы региона с декабря 2017 года после того, как президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в ЦФО.