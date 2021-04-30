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ФАС выдала предупреждение "дочке" "Лукойла" о снижении розничных цен на бензин

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Лукойла" о снижении розничных цен на бензин - ведомство.

Доход Нарышкина в 2020 году составил более 8 млн рублей
В 2019 году у главы СВР был задекларирован доход свыше 10 млн рублей
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