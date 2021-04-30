Глава банка "Открытие" считает, что у Европарламента нет права отключать Россию от SWIFT

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Европарламент не имеет права отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ни Европарламент, никакое правительство в принципе не имеет права эту систему [международную платежную систему SWIFT] отключать или делать какие-то исключения. Какие-то ограничения для страны теоретически возможны. И они применялись к определенным странам. Ну, например, может теоретически администрация США именно платежи в долларах через систему SWIFT для той или иной страны ограничить", - сказал он.

Задорнов отметил, что введение ограничений для РФ в SWIFT очень маловероятно, так как исключение какого-то члена из международной платежной системы повлечет риски для страны - инициатора такого действия. "Само по себе покушение на инфраструктуру международной финансовой системы в конечном счете работает, например, против тех же Соединенных Штатов Америки. <...> Как только одна страна выходит из этой системы, когда возникают риски исключения достаточно крупных игроков, то остальные также начинают страховаться", - подчеркнул глава банка.

Задорнов добавил, что в РФ создана своя система передачи финансовых сообщений, благодаря которой крупнейшие банки России в состоянии проводить большую долю платежей. "Физический пластик на 25% - это уже карточки "Мир". А если брать расчеты именно безналичные, доля "Мир" сейчас около 20%", - подчеркнул он.

При этом глава банка отметил, что уход международных платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка - это чистая спекуляция.

Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.