Доход Нарышкина в 2020 году составил более 8 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2020 оду составил более 8 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной на сайте СВР декларации о доходах руководства службы.

В 2019 году доход Нарышкина составлял более 10 млн рублей.

В собственности у него по-прежнему находится земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 126,7 кв. м и квартира площадью 224,1 кв. м, а также два машино-места.

Доход супруги главы СВР увеличился в 2020 году с 3,3 млн рублей до 5,2 млн рублей.