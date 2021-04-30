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Главного финансового директора ByteDance назначили главой TikTok

Чу Шоуцзы будет занимать обе должности одновременно

ТАСС, 30 апреля. Главный финансовый директор компании ByteDance Чу Шоуцзы назначен новым главой TikTok. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте этой социальной сети.

"Чу Шоуцзы, главный финансовый директор ByteDance, теперь также станет главой TikTok, ведущего сервиса развлекательных коротких видео в мире", - указано в сообщении. Отмечается, что он будет занимать обе должности одновременно.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

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