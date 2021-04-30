Главного финансового директора ByteDance назначили главой TikTok

ТАСС, 30 апреля. Главный финансовый директор компании ByteDance Чу Шоуцзы назначен новым главой TikTok. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте этой социальной сети.

"Чу Шоуцзы, главный финансовый директор ByteDance, теперь также станет главой TikTok, ведущего сервиса развлекательных коротких видео в мире", - указано в сообщении. Отмечается, что он будет занимать обе должности одновременно.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.