Доход главы ФСО в 2020 году составил 12,9 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2020 году заработал более 12,9 млн рублей, что немногим больше показателя 2019 года, по итогам которого он отчитался о 12,75 млн рублей дохода. Такие сведения опубликованы в пятницу на официальном сайте службы.

Заработок супруги руководителя ФСО заметно вырос: в 2019 году он составил 81,1 млн рублей, а в 2020 году - уже чуть более 90 млн рублей.

Первый заместитель главы ФСО Олег Климентьев заработал в 2020 году 7,5 млн рублей, заместитель директора ФСО - руководитель Службы безопасности президента Алексей Рубежной - 7,03 млн рублей.

Руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России - комендант Московского Кремля Сергей Удовенко по итогам минувшего года отчитался о доходе в 4,8 млн рублей.

Генерал армии Кочнев возглавил ФСО в мае 2016 года.