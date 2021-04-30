В ЕК заявили, что производство полупроводников в ЕС к 2030 году достигнет 20% от мирового

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена довести производство полупроводников в Евросоюзе до 20% от мирового к 2030 году. Об этом написал в Twitter еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон по итогам встречи с главой Intel Пэтом Гелсингером.

"Евросоюз привержен задаче вернуть себе лидерство в мировом производстве полупроводников, находится на пути к достижению цели обеспечить 20% мирового производства к 2030 году. Мы будем укреплять промышленность ЕС, параллельно усиливая трансатлантические связи и отношения с партнерами", - отметил он.

В понедельник Еврокомиссия опубликовала текст Европейской инициативы в области процессоров и полупроводниковых технологий - декларации, к которой присоединились 22 государства - члена ЕС (все, кроме Швеции, Дании, Болгарии, Литвы и Словении). Страны, подписавшие этот документ, хотят расширить возможности Евросоюза по проектированию и производству "следующего поколения надежных и энергоэффективных процессоров", которые планируется использовать в области искусственного интеллекта, аэрокосмической и оборонной отраслях, здравоохранении и агропродовольственном комплексе, а также при создании дата-центров, суперкомпьютеров и квантовых компьютеров. На эти цели участники инициативы собираются потратить часть средств из €145 млрд, выделенных на ближайшие два-три года Фондом спасения и восстановления европейской экономики (Recovery and Resilience Facility) для обеспечения цифровой трансформации экономики ЕС.

Согласно документу, в настоящее время доля стран Евросоюза на мировом рынке полупроводников, объем которого оценивается в €440 млрд, составляет около 10%.