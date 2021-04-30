Leroy Merlin планирует довести долю товаров российского производства в магазинах до 80%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ретейлер Leroy Merlin ("дочка" французской группы компаний Adeo), специализирующийся на товарах для строительства и ремонта, планирует довести долю товаров российского производства в своих магазинах с 67 до 80%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи президента Владимира Путина с руководителями ведущих французских компаний, входящих в экономический совет Франко-российской торгово-промышленной палаты. Представители группы компаний Adeo и дочерней компании "Леруа Мерлен Восток" приняли участие во встрече.

"В разговоре была затронута тема импортозамещения, ставшего одним из ключевых направлений развития для Leroy Merlin. Президента ознакомили с текущими достижениями, предложениями компании и планами на будущее. Компания продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами - поставщиками и производителями. В настоящее время доля товаров, произведенных в России, достигла 67% в товарообороте "Леруа Мерлен Восток". Компания ставит перед собой амбициозную цель увеличить долю товаров российского производства до 80% в общем объеме продаж, продолжит укреплять долгосрочные партнерские отношения с локальными производителями и будет способствовать развитию экспорта российских товаров", - отмечается в сообщении.

"Компания "Леруа Мерлен Восток" была включена в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации, и это позволило нам не закрывать большую часть магазинов, продолжавших работать в разном режиме, в строгом соответствии с эпидемиологическими требованиями. Эта мера поддержки позволила нам в полном объеме сохранить рабочие места для сотрудников и не снижать активность экосистемы локальных поставщиков и партнеров. Помимо финансовой поддержки для сохранения занятости, российское государство предоставило нам налоговые каникулы, мораторий на проверки и другие меры, оказавшие компании существенную помощь в непростое для всех время", - подчеркнул председатель совета директоров группы компаний Adeo Пьер-Ален Виельвуа.

В общей сложности в крупных французских компаниях сегодня работают 170 тыс. россиян, около 40 тыс. человек являются сотрудниками Leroy Merlin.

Leroy Merlin - международная компания-ретейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году во Франции. Первый магазин Leroy Merlin в России открылся в 2004 году. В настоящее время в стране работают 110 гипермаркетов сети в 65 городах.