Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС через 10 лет направят на переработку в России

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС планируется через 10 лет направить на переработку в Россию, сообщил начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелАЭС Никита Гуц в ходе общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, его слова приводит пресс-служба Минэнерго.

"После выработки ресурса тепловыделяющих сборок (ТВС) они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива - так называемый бассейн выдержки, - сказал специалист. - Его емкость обеспечивает хранение отработавших ТВС в течение 10 лет, после этого отработавшее ядерное топливо направят с площадки БелАЭС на переработку в Россию".

В Минэнерго сообщили, что порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством.

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС проводятся в пятницу в "гибридном" формате с использованием видеоконференцсвязи в девяти студиях, расположенных во всех областных центрах, при этом главная площадка организована в Островце Гродненской области, где сооружается БелАЭС.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 14 апреля Госатомнадзор сообщал, что намерен рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в мае. Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, для него 19 апреля также доставлено ядерное топливо.

Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.