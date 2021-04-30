"Роснефть" планирует достичь чистой углеродной нейтральности до 2050 года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" намерена искать возможности для достижения чистой углеродной нейтральности до 2050 года. Об этом в опубликованном в пятницу годовом отчете компании за 2020 год рассказал председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.

"Несмотря на потрясения, обрушившиеся на мировую экономику, компания полностью выполнила свои планы в этой сфере (ESG)", - приводятся в документе слова Герхарда Шрёдера. Он напомнил, что "Роснефть" первой из российских компаний представила комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года. Его цели - предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевого рутинного сжигания попутного газа. "Крайне важно то, что компания не ограничивается целями на 2035 год и продолжает искать дополнительные возможности для достижения чистой углеродной нейтральности в перспективе до 2050 года", - подчеркнул Шрёдер.

Как добавили в компании, в этом направлении ведется интенсивная работа и даже сам годовой отчет отпечатан на бумаге, изготовленной с использованием вторичного сырья и соответствующей международно признанному стандарту FSC Mixed Sources.

По словам главы совета директоров, высоким потенциалом в данном направлении обладают проекты улавливания и хранения CO2 - CCUS (carbon capture, utilization and storage) на базе подземных хранилищ и выработанных месторождений. Также Шрёдер добавил, что к 2035 году компания ставит перед собой цель раскрытия потенциала поглощающей способности лесов в России для компенсации выбросов. Пока же компания сама только в 2020 году высадила около 1,5 млн деревьев. Кроме того, чтобы снизить влияние выбросов метана, газа даже более опасного, чем СО2, "Роснефть" внедряет инновационные технологии беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов.

Говоря об итогах 2020 года, Герхард Шрёдер отметил, что "зеленые" инвестиции "Роснефти" в 2020 году достигли 42 млрд рублей. При этом компания на 14% сократила объем валовых выбросов, предотвратив выбросы почти 0,8 млн тонн СО2, сэкономила порядка 0,4 млн тонн условного топлива и достигла уровня повторного и оборотного использования воды в 94%.

Положение на рынке

В свою очередь председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что в непростых макроэкономических условиях 2020 года компания сохранила и укрепила лидирующие позиции на энергетическом рынке. Так, удельные операционные затраты компании по добыче углеводородов за 2020 год снизились почти на 10%, до $2,8 на баррель н. э. Этот показатель ниже, чем у большинства мейджоров, среди которых BP, Shell, Chevron, ExxonMobil. Снижение затрат стало результатом ставки на крупные и новые добычные проекты с высоким уровнем маржи, говорится в отчете.

Так, в 2020 году "Роснефть" запустила два новых крупных проекта - Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение. Потенциал добычи на этих проектах составляет более 45 млн баррелей жидких углеводородов в год. Кроме того, в 2020 году фактически стартовал и флагманский проект "Роснефти" - "Восток ойл". Как ранее отмечало международное рейтинговое агентство Moody’s, запуск проекта обеспечит компании конкурентное преимущество в будущем, так как у "Роснефти" отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли.

Один из основных плюсов проекта "Восток ойл" также в его экологическом потенциале: его расчетная интенсивность выбросов около 12 кг СО2 на баррель добычи при современном уровне в мире около 50 кг., отмечается в отчете. Кроме того, у проекта беспрепятственный выход в море и доступ к Северному морскому пути. Его потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году до 30 миллионов тонн, а к 2030 году - до 100 миллионов тонн.

Газовый передел

На общее снижение выбросов влияет и активное развитие компанией газовых проектов. По итогам 2020 года компания добыла 62,3 млрд куб. м, что составляет 20% ее общей добычи. Прирост добычи газа "Роснефти" в ближайшие годы обеспечат два масштабных проекта - "Роспан" и "Харампурнефтегаз". Проект "Роспан" после выхода на проектную мощность будет производить более 21 млрд куб. м газа, более 5 млн тонн газового конденсата и нефти и до 1,3 млн тонн пропан-бутана в год. Что касается "Харампурнефтегаза", то при выходе на проектную мощность на активе будет добываться более 11 млрд куб. м газа в год. В целом к 2035 году "Роснефть" планирует довести долю газа в портфеле до 25%, отмечается в отчете.

Мировая оценка

Как подчеркнул Герхард Шрёдер, усилия компании уже оценены ведущими международными агентствами. Так, в ESG-рейтингах Refinitiv и Bloomberg, а также в глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB "Роснефть" является лучшей российской нефтегазовой компанией. "Вдохновляющим и большим достижением "Роснефти" и ее сотрудников является то, что мы опережаем 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector)", - добавил он.