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"Роснефть" планирует достичь чистой углеродной нейтральности до 2050 года

Председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер напомнил, что она первой из российских компаний представила комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" намерена искать возможности для достижения чистой углеродной нейтральности до 2050 года. Об этом в опубликованном в пятницу годовом отчете компании за 2020 год рассказал председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер.

"Несмотря на потрясения, обрушившиеся на мировую экономику, компания полностью выполнила свои планы в этой сфере (ESG)", - приводятся в документе слова Герхарда Шрёдера. Он напомнил, что "Роснефть" первой из российских компаний представила комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года. Его цели - предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевого рутинного сжигания попутного газа. "Крайне важно то, что компания не ограничивается целями на 2035 год и продолжает искать дополнительные возможности для достижения чистой углеродной нейтральности в перспективе до 2050 года", - подчеркнул Шрёдер.

Как добавили в компании, в этом направлении ведется интенсивная работа и даже сам годовой отчет отпечатан на бумаге, изготовленной с использованием вторичного сырья и соответствующей международно признанному стандарту FSC Mixed Sources.

По словам главы совета директоров, высоким потенциалом в данном направлении обладают проекты улавливания и хранения CO2 - CCUS (carbon capture, utilization and storage) на базе подземных хранилищ и выработанных месторождений. Также Шрёдер добавил, что к 2035 году компания ставит перед собой цель раскрытия потенциала поглощающей способности лесов в России для компенсации выбросов. Пока же компания сама только в 2020 году высадила около 1,5 млн деревьев. Кроме того, чтобы снизить влияние выбросов метана, газа даже более опасного, чем СО2, "Роснефть" внедряет инновационные технологии беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов.

Говоря об итогах 2020 года, Герхард Шрёдер отметил, что "зеленые" инвестиции "Роснефти" в 2020 году достигли 42 млрд рублей. При этом компания на 14% сократила объем валовых выбросов, предотвратив выбросы почти 0,8 млн тонн СО2, сэкономила порядка 0,4 млн тонн условного топлива и достигла уровня повторного и оборотного использования воды в 94%.

Положение на рынке

В свою очередь председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что в непростых макроэкономических условиях 2020 года компания сохранила и укрепила лидирующие позиции на энергетическом рынке. Так, удельные операционные затраты компании по добыче углеводородов за 2020 год снизились почти на 10%, до $2,8 на баррель н. э. Этот показатель ниже, чем у большинства мейджоров, среди которых BP, Shell, Chevron, ExxonMobil. Снижение затрат стало результатом ставки на крупные и новые добычные проекты с высоким уровнем маржи, говорится в отчете.

Так, в 2020 году "Роснефть" запустила два новых крупных проекта - Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение. Потенциал добычи на этих проектах составляет более 45 млн баррелей жидких углеводородов в год. Кроме того, в 2020 году фактически стартовал и флагманский проект "Роснефти" - "Восток ойл". Как ранее отмечало международное рейтинговое агентство Moody’s, запуск проекта обеспечит компании конкурентное преимущество в будущем, так как у "Роснефти" отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли.

Один из основных плюсов проекта "Восток ойл" также в его экологическом потенциале: его расчетная интенсивность выбросов около 12 кг СО2 на баррель добычи при современном уровне в мире около 50 кг., отмечается в отчете. Кроме того, у проекта беспрепятственный выход в море и доступ к Северному морскому пути. Его потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году до 30 миллионов тонн, а к 2030 году - до 100 миллионов тонн.

Газовый передел

На общее снижение выбросов влияет и активное развитие компанией газовых проектов. По итогам 2020 года компания добыла 62,3 млрд куб. м, что составляет 20% ее общей добычи. Прирост добычи газа "Роснефти" в ближайшие годы обеспечат два масштабных проекта - "Роспан" и "Харампурнефтегаз". Проект "Роспан" после выхода на проектную мощность будет производить более 21 млрд куб. м газа, более 5 млн тонн газового конденсата и нефти и до 1,3 млн тонн пропан-бутана в год. Что касается "Харампурнефтегаза", то при выходе на проектную мощность на активе будет добываться более 11 млрд куб. м газа в год. В целом к 2035 году "Роснефть" планирует довести долю газа в портфеле до 25%, отмечается в отчете.

Мировая оценка

Как подчеркнул Герхард Шрёдер, усилия компании уже оценены ведущими международными агентствами. Так, в ESG-рейтингах Refinitiv и Bloomberg, а также в глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB "Роснефть" является лучшей российской нефтегазовой компанией. "Вдохновляющим и большим достижением "Роснефти" и ее сотрудников является то, что мы опережаем 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector)", - добавил он.

Теги
РоссияСечин, Игорь ИвановичШрёдер, Герхард
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