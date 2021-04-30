Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,76-1,7%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций накануне длинных выходных умеренно корректировался. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,76%, до 3544 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,70%, до 1485,03 пункта.

При этом за месяц российские индексы не показали выраженной динамики, скорректировавшись в пределах 1%. Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск прибавил 0,54%, увеличившись до 75,18 руб., евро сохранил значения предыдущего дня - в районе 90,43 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 2,82%, до $66,56 за баррель.

"Глобально на настроения продолжают оказывать давление высокие темпы заболеваемости коронавирусом в Индии, только по официальным подсчетам суточный прирост случаев заражений COVID-19 там приблизился к 400 тыс., а общее количество заболевших - к 19 млн. Отдельные опасения вызывает возможное появление индийского штамма коронавируса в соседнем Китае", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В страновом разрезе негативом являются признаки роста геополитической напряженности в отношениях с ЕС, а также накопившаяся после продолжительной фазы роста техническая перекупленность, особенно в акциях металлургов, добавил он.

Прогноз на следующую неделю

Предстоящая торговая неделя на российском рынке будет сокращенной из-за праздников, в связи с этим активность инвесторов, вероятнее всего, будет слабой, а обороты - пониженными, считают эксперты.

"В целом, основными для "настроения" российского рынка останутся такие ориентиры как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть. Во вторник отечественный рынок будет отыгрывать события выходных и динамику иностранных площадок понедельника", - рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 3520-3590 пунктов, курс рубля к доллару - 74,5-75,5 руб.