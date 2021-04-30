Минтранс Белоруссии считает, что "Ласточка" между Минском и Москвой будет востребована

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Новый скоростной поезд "Ласточка" сообщением Минск - Москва будет востребован у пассажиров, так как действующее железнодорожное и авиационное сообщение между столицами Белоруссии и России уже не покрывает спрос на перевозки. Об этом в пятницу на церемонии отправки первого поезда из Москвы заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

"Думаю, этот поезд будет пользоваться популярностью у наших пассажиров, тем более что сегодня, безусловно, не хватает авиационного и железнодорожного сообщения в достаточном объеме", - цитирует его агентство БелТА. По его словам, открытия нового формата железнодорожного сообщения между Минском и Москвой долго ждали. "К сожалению, из-за пандемии мы фактически с марта прошлого года остановили железнодорожное сообщение и сегодня шаг за шагом благодаря кропотливой совместной работе министерств транспорта двух стран восстанавливаем его", - добавил Авраменко.

В свою очередь начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов подчеркнул, что данный проект стал очередным примером эффективного взаимодействия двух железнодорожных компаний в сфере развития международных пассажирских перевозок. "Мы запускаем этот проект в преддверии 150-летия начала железнодорожного сообщения между Москвой и Брестом. Мы будем отмечать эту дату в ноябре текущего года, - уточнил он. - Главная особенность, что данный проект дневного сообщения. Поезд преодолеет немалое расстояние, более 700 км, в ином формате - менее чем за семь часов".

Белорусская железная дорога и Российские железные дороги реализуют совместный проект по организации дневного скоростного пассажирского сообщения между столицами двух стран. "Ласточки" будут ходить дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10, "Ласточка" № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания: бизнес и эконом.