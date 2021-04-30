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Минэнерго будет держать надежность энергоснабжения в выходные дни на особом контроле

Ситуационно-аналитический центр министерства будет следить за оперативной обстановкой и восстановлением энергоснабжения потребителей в случае возникновения нарушений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ обеспечит усиленный контроль за надежностью энергоснабжения в течение нерабочих дней в мае. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Минэнерго России держит на особом контроле обеспечение надежности энергоснабжения в выходные, праздничные и нерабочие дни", - уточнили в Минэнерго.

Ситуационно-аналитический центр министерства будет следить за оперативной обстановкой и восстановлением энергоснабжения потребителей в случае возникновения нарушений.

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