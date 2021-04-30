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РЖД надеются на открытие летом ж/д сообщения с Финляндией для отдельных категорий граждан

Замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов уточнил, что, скорее всего, возобновит курсирование поезд "Аллегро", который ходит между Хельсинки и Санкт-Петербургом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. РЖД рассчитывают, что летом в расписание вернутся поезда "Аллегро" между Россией и Финляндией, ими смогут путешествовать отдельные категории граждан. Об этом журналистам сообщил замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

"Сегодня обсуждал с финскими коллегами [открытие пассажирского сообщения], они у себя уже прорабатывают, но это пока будет не туристический сегмент, это будет сегмент перевозок, которые идут по постановлению правительства, это прежде всего дипломаты, [лица], имеющие двойное гражданство и так далее", - сказал он.

Пегов уточнил, что, скорее всего, возобновит курсирование поезд "Аллегро", который ходит между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

"Да, скорее всего вернется "Аллегро", но я пока не могу назвать дату, потому что все равно это будет решать [оперативный] штаб", - сказал топ-менеджер РЖД.

"Совместно с финскими железными дорогами будем стараться хотя бы несколькими парами поездов это движение летом начать осуществлять. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и прививочной кампании", - заключил он.

РЖД на фоне пандемии были вынуждены ограничить курсирование международных пассажирских поездов, сообщение на данный момент открыто лишь с Белоруссией и Абхазией.

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