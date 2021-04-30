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Глава РЖД в 2020 году заработал почти 214 млн рублей

Доход Олега Белозерова в 2019 году составил почти 450 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в 2020 году получил доход в размере 213,9 млн рублей. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Сумма складывается из дохода по основному месту работы (175,2 млн рублей) и дохода от вкладов в банках, уточнили в РЖД. Белозеров не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Доход главы РЖД в 2019 году составил почти 450 млн рублей.

Общий доход супруги Белозерова в 2020 году составил 11,76 млн рублей. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. В собственности супруги гендиректора РЖД находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
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