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Минпромторг предлагает разрешить ограничивать экспорт железной руды и стального проката

Перечень формируется для ограничения вывоза товаров, которые "являются существенно важными для внутреннего рынка"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает включить железную руду, стальной прокат и ряд другой металлопродукции в список товаров, экспорт которой может быть ограничен при необходимости. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, в перечень предлагается включить руды и концентраты железные, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, прокат плоский из железа или нелегированной стали, медь рафинированную и медные сплавы, медные лом и отходы, алюминий необработанный, а также медную и алюминиевую проволоку.

Данный перечень формируется с целью ограничения вывоза товаров, которые "являются существенно важными для внутреннего рынка". Ранее правительство также предложило включить в этот ограничивающий экспорт список автомобильный бензин и легкие дистилляты. Это делается для недопущения роста цен на продукцию.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

В дело включилась ФАС, которая провела соответствующие проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

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