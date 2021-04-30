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В Ингушетии не будут строить стадион за 15 млрд рублей из-за кредиторской задолженности

В пресс-службе главы региона уточнили, что даже при наличии необходимых средств, условия применения мер бюджетного принуждения не допускают финансирования мероприятий, не относящихся к первоочередным расходам социального назначения

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии приняли решение об отмене строительства в республике стадиона на 15 тыс. мест, стоимостью 15 млрд рублей и софинансированием из регбюджета 4,6 млрд рублей из-за высокой кредиторской задолженности республики, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос строительства стадиона в Ингушетии. С просьбой подарить футбольную арену на День Республики в ходе рабочей встречи обратился к президенту бывший на тот момент главой региона Юнус-Бек Евкуров.

"Проектно-сметная документация стадиона предусматривала финансирование свыше 15 млрд рублей. При этом от республики требовалось обеспечить 30% финансирования в размере 4,6 млрд рублей (а на тот момент уровень собственных доходов региона не превышал 3 млрд рублей). По причине сложной ситуации в финансовой сфере (кредиторская задолженность - 3,8 млрд рублей, бюджетные меры принуждения - 1,6 млрд рублей, дефицит бюджета - около 2 млрд рублей), а также отсутствия инвесторов для софинансирования, соблюдение данного условия не представлялось возможным", - передает пресс-служба слова премьера республики Владимира Сластенина.

Как сообщается, контрольным управлением президента РФ снято с контроля поручение главы государства о строительстве стадиона на 15 тыс. посадочных мест в Ингушетии. Это решение было принято управлением на основании принятия позиции руководства Ингушетии, связанной с обстоятельствами финансово-бюджетного характера и необходимостью переоценки приоритетов в социальной и хозяйственно-экономических сферах региона.

"Несмотря на то, что идея строительства столь крупного объекта и властями республики, и населением в целом воспринимается позитивно, при текущих обстоятельствах целесообразно сначала решить более насущные проблемы социального блока. Например, привести в нормативное состояние уже используемые жителями спортивные объекты", - цитирует также пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова.

В пресс-службе уточнили, что даже при наличии необходимых средств, условия применения мер бюджетного принуждения не допускают финансирования мероприятий, не относящихся к первоочередным расходам социального назначения.

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