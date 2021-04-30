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Россельхознадзор разрешил ввоз птицы из некоторых районов Германии и Словакии

Такое решение принято на основании проведенного анализа полученных материалов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых районов Германии и Словакии, которые ранее считались неблагополучными по гриппу птиц. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На основании проведенного анализа полученных от ветеринарных служб Германии и Словакии материалов Россельхознадзором отменены введенные ранее ограничения и возобновлена сертификация для поставок в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из отдельных благополучных по гриппу птиц районов", - говорится в сообщении.

Стал возможен ввоз таких товаров из следующих районов Германии: район Нордсаксен (Саксония); районы Анхальт-Биттерфельд, Ашерслебен-Штасфурт, Бургенландкрайс, Дессау-Росслау, Иерихауэр Ланд, Зальцландкрайс, Виттенберг (Саксония-Анхальт); район Остпригниц-Руппин (Бранденбург); районы Альтенбургер Ланд, Гота (Тюрингия).

Отменены ограничения на поставки птицы и птицепродукции из следующих районов Словакии: район Нитра (Нитрианский край); район Галанта (Трнавский край).

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