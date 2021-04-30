Кабмин выделил еще 4,7 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 4,7 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Еще 4,7 млрд рублей будет выделено на новый этап программы туристического кешбэка, - говорится в сообщении. - Средства пойдут на возмещение части расходов для тех, кто путешествует по России. Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки".

Туристический кешбэк был запущен в 2020 году, программой воспользовались около миллиона россиян, получив возврат средств в размере порядка 4 млрд рублей. Новый этап программы начался 18 марта.