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Путин подписал закон о праве кабмина выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

Методика определения размера компенсации обладателю патента и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время Гражданский кодекс позволяет правительству "в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Законом уточняется, что такое право возникает "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан". Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, внесение таких изменений в Гражданский кодекс создаст возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий.

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