Путин подписал закон об уточнении оснований для субсидий юридическим лицам по СЗПК

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет для компаний, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), основания для получения субсидий из бюджетов всех уровней на долгосрочной основе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, основание для заключения долгосрочных соглашений о субсидировании компаний из бюджета по СЗПК отделяется от государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. Для проектов по СЗПК долгосрочные субсидии будут выделяться в пределах затрат, возмещаемых по нормам соответствующего закона.

Документ также уточняет условия для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении из бюджета субсидий юрлицам в рамках исполнения СЗПК - эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 15 октября 2020 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.