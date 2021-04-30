Путин подписал закон, вводящий обязательную квоту для социальной рекламы в интернете

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. На первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Документ предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Для этого организация будет вести учет рекламных форматов и площадей, предоставленных владельцами информационных ресурсов, и ежегодно отчитываться о размещении социальной рекламы.

Требования предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ.

Оператор социальной рекламы определяется правительством РФ по представлению Минцифры России. Кабмин также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе. Для оператора устанавливаются дополнительные ограничения. В частности, запрещается передавать полученные от рекламораспространителей и операторов рекламных систем сведения третьим лицам, использовать такие сведения в не предусмотренных законом о рекламе целях, а также взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы.