Дефицит бюджета Ненецкого АО в 2021 году увеличился на 328,7 млн рублей

ТАСС, 1 мая. Дефицит бюджета Ненецкого автономного округа в этом году увеличен на 328,7 млн рублей и составляет 2,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации округа.

"На очередной сессии собрания депутатов НАО в первом и втором окончательном чтении приняты изменения в закон об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы окружного бюджета в 2021 году увеличены на 2,4 млрд рублей и составляют 22,3 млрд рублей. Расходы окружного бюджета на 2021 год увеличены на 2,7 млрд рублей и составляют 24,9 млрд рублей. Основные направления увеличения расходов - субсидии бюджетным учреждениям на капремонты, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, субсидии по осуществлению дорожной деятельности. Дефицит окружного бюджета в 2021 году увеличен на 328,7 млн рублей и составляет 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении

Также увеличиваются расходы на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно, на организацию летнего отдыха по путевкам в лагеря и летних площадок при школах, выделяются дополнительные средства на первоочередные и социально-значимые направления.