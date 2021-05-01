В России с 1 мая начнет работать измененный демпфер на топливо

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с 1 мая. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнял, что несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, механизм станет распространяться на правоотношения именно с 1 мая.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Как изменятся цены на бензин

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил, что изменение параметров демпфирующего механизма позволит существенно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора, что будет способствовать сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции.

Старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов сказал ТАСС, что с началом работы новой формулы демпфера ожидается стабилизация цен на внутреннем рынке, поскольку теперь заложенная в формулу цена внутреннего рынка будет соответствовать фактическим рыночным котировкам. "В результате компании получат достаточные компенсации и рост цен на внутреннем рынке прекратится", - считает он.

По его словам, можно ожидать стабилизации цен как в оптовом сегменте, так и в розничном, а по итогам года рост цен в рознице не должен превысить уровня инфляции.

"Благодаря корректировке формулы, теперь компаниям будут практически полностью компенсированы убытки от поставок моторных топлив на внутренний рынок. В результате цены на оптовом рынке стабилизируются, что положительно скажется и на марже розничного сегмента", - подытожил он.

В чем заключается корректировка?

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть.

Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера будет снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе.

С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Кроме того, планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу начиная с 1 января 2022 года.

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет.

Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 гг. При этом почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения НДПИ на нефть. Впрочем, рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, отмечали в Минэнерго и Минфине.

Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе, рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, подчеркнули в Минфине.