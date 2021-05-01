Блинкен на встрече с Маасом выступит за остановку "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит на планируемых переговорах в рамках министерской встречи Группы семи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом за остановку проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил в пятницу на спецбрифинге по поездке главы американской дипломатии исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток - 2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - отметил дипломат.

Он добавил, что две страны обсудят многие другие вопросы во время двусторонних переговоров.