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Пандемия COVID-19

Таможня КНР приостановила поставки рыбы российским судном из-за выявленного коронавируса

В ходе проверки сотрудники таможни обнаружили вирус на восьми упаковках замороженной сайды, выборочно изъятых из партии в качестве образцов

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Китайские органы пограничного контроля в связи с обнаружением зараженных коронавирусом образцов приостановили прием продукции с судна РФ, занимающегося поставками рыбы в КНР. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление (ГТУ) Китая.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте учреждения, соответствующие меры были применены в отношении траулера "Министр Ишков", на котором перевозится продукция российского рыбопромышленного предприятия "Океанрыбфлот". В ходе проверки сотрудники таможни обнаружили вирус на восьми упаковках замороженной сайды, выборочно изъятых из партии в качестве образцов.

Согласно официальному уведомлению, в соответствии с установленными правилами ГТУ на две недели приостанавливает прием грузовых таможенных деклараций от данной компании.

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РоссияКитайПандемия COVID-19
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