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Red Wings открывает прямой регулярный рейс из Махачкалы в Челябинск

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: в четверг и воскресенье

МАХАЧКАЛА, 1 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings запускает со 2 мая прямой рейс между Махачкалой и Челябинском. Авиасообщение по данному маршруту будет выполняться два раза в неделю, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов.

"Со второго мая мы открываем новое направление. Регулярные рейсы будут осуществляться в город Челябинск. Авиасообщение будет выполняться два раза в неделю: в четверг и воскресенье. Время в пути составит более трех часов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прорабатывается также вопрос об открытии дополнительных рейсов из Махачкалы в Волгоград, Астрахань, Саратов.

Ранее сообщалось, что регулярное авиасообщение между Дагестаном и Объединенными Арабскими Эмиратами планируется восстановить в мае текущего года.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

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