В Федерации независимых профсоюзов рассказали, что 35% ее состава составляет молодежь

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 35% членов Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) - это молодежь. Об этом сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.

"Молодежи в наших рядах - 35% в составе членов профсоюзов, которые входят в состав нашей Федерации. Это большая реальная сила, это наша надежда и опора на будущее", - сказал он на профсоюзной перекличке в субботу.

ФНПР - это российская общественная организация, объединяющая большинство крупных российских профсоюзов. По численности членов является самым крупным профсоюзным объединением России.