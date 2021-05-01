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В Федерации независимых профсоюзов рассказали, что 35% ее состава составляет молодежь

Это большая реальная сила, отметил глава ФНПР Михаил Шмаков

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 35% членов Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) - это молодежь. Об этом сообщил глава ФНПР Михаил Шмаков.

"Молодежи в наших рядах - 35% в составе членов профсоюзов, которые входят в состав нашей Федерации. Это большая реальная сила, это наша надежда и опора на будущее", - сказал он на профсоюзной перекличке в субботу.

ФНПР - это российская общественная организация, объединяющая большинство крупных российских профсоюзов. По численности членов является самым крупным профсоюзным объединением России.

Теги
Шмаков, Михаил ВикторовичРоссия
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