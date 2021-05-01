Росимущество отменило решение о поглощении вологодского молокозавода местной академией

ВОЛОГДА, 1 мая. /ТАСС/. Уникальный Вологодский учебно-опытный молочный завод, выпускающий знаменитое вологодское масло и обладающий патентом на его производство, будет сохранен как самостоятельное юридическое лицо. Росимущество отменило поручение о ликвидации владеющего заводом акционерного общества с передачей его имущества академии, чьи студенты проходят на заводе практику, сообщила в субботу пресс-служба правительства Вологодской области.

"22 апреля Росимущество подписало поручение о ликвидации АО "Учебно-опытный молочный завод "Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина" с передачей его имущественного комплекса Вологодской ГМХА. Благодаря вмешательству губернатора и правительства Вологодской области поручение Росимущества о ликвидации учебно-опытного молочного завода отменено, завод не будет ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о приватизации завода. Во время прямого эфира с вологжанами 26 апреля губернатор Олег Кувшинников заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль и не допустит приватизацию предприятия, которое в настоящее время устойчиво работает, выпускает настоящее вологодское масло, региональный бренд №1 и является обладателем патента на его изготовление.

По информации областного правительства, завод является федеральной собственностью и находится в управлении Росимущества. В то же время он является производственно-учебной площадкой (учхоз) для студентов Вологодской ГМХА. По решению федеральных органов власти в 2012 году завод стал акционерным обществом с дальнейшей возможностью приватизации. Студенты Вологодской ГМХА до сих пор проходят учебную практику на базе завода, но уже на партнерских отношениях. Ранее в 2015-2017 годах неоднократно обсуждалась возможность приватизации завода по примеру бывших учхозов в других регионах РФ. Правительство региона и Вологодская ГМХА всегда выступали против такого развития событий. Дважды удавалось исключать завод из списка предприятий, планируемых к приватизации правительством России.

Так, в 2014 году завод поставили в план приватизации. Опасаясь появления на предприятии недобросовестных собственников, губернатор области обратился к руководству Росимущества и профильных министерств с просьбой отменить торги и проработать модель совместного управления акциями завода со стороны федерации и региона. Тогда удалось добиться снятия акций комбината с торгов и исключения его из плана приватизации.

В 2019 году - начале 2020 года Росимущество и Минсельхоз России активно обсуждали вопрос о возможности интеграции завода и Вологодской ГМХА в единое целое, чтобы уберечь предприятие от потенциально возможной приватизации.

О заводе

Учебно-опытный молочный завод Вологодской ГМХА ведет свою историю с 1871 года с образования небольшого образцового хозяйства супругов Буман, которых пригласил из заграницы основатель молочной отрасли в России, создатель направления маслоделия и сыроделия Николай Верещагин. В 1871 году Буманы переехали в Вологду и взяли в аренду два обветшалых имения в селе Марфино, где создали высокоорганизованную маслодельную артель, а затем открыли маслодельный завод.

В 1911 году завод вместе со всем хозяйством был приобретен для создаваемого сельскохозяйственного института и с 1913 по 1916-е годы являлся учебно-производственной базой школы молочного хозяйства, организованной при институте. В 1916 году был запущен механизированный молочный завод.

На сегодня предприятие выпускает более 50 наименований молочной продукции, в том числе и уникальные продукты, которые более в регионе никто не производит.