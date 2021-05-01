На Филиппины доставили первую партию вакцины "Спутник V"

БАНГКОК, 1 мая. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в субботу на Филиппины. Об этом сообщило Управление по связям со СМИ при президенте республики, сопроводив публикации фотографиями из аэропорта.

Рейс компании Qatar Airways с российской вакциной на борту приземлился в Международном аэропорту Манилы в районе 15:44 по местному времени (10:44 мск). Власти Филиппин называли эту партию частью пробного заказа, остальные дозы из которого должны прибыть в страну в ближайшее время. Кроме того, поставка еще нескольких партий ожидается до конца второго квартала. Между тем Филиппины ведут переговоры о поставках 20 млн доз "Спутник V" в страну.

Изначально прибытие препарата ожидалось 28 апреля, но из-за логистических проблем, в том числе отсутствия прямых рейсов из России, сроки сдвинулись до мая.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,04 млн, вылечились более 957 тыс. человек, умерли 17,3 тыс. пациентов. Власти страны, помимо "Спутника V", одобрили экстренное использование препаратов производства американской компании Pfizer, британско-шведского консорциума AstraZeneca, китайской фирмы Sinovac Biotech, индийской компании Bharat Biotech, а также Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.