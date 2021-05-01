РФПИ планирует поставить в Индию в мае около 3 млн доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует отправить порядка 3 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Индию в этом месяце. Об этом в субботу сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Би-би-си .

В апреле президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, в том числе медицинскую технику и лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы отправили первую партию вакцины - порядка 150 тыс. доз. Но мы планируем поставить около 3 млн доз в этом месяце", - сказал он.

Дмитриев также добавил, что масштабное производство вакцины "Спутник V" развернется и на территории Индии. "Мы планируем, что к июню-июлю будем производить около 50 млн доз в месяц. <..> Ожидаем производства 850 млн доз в этом году", - уточнил он.

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла в субботу в Индию. "Спутник V" стала третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.