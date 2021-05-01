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Декларации о доходах чиновников

Доходы Кадырова в 2020 году выросли более чем в 2,5 раза

Глава региона за прошлый год заработал более 381 млн рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 2020 году заработал свыше 381 млн рублей, что на 233 млн рублей больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона.

Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и двумя участками площадью 3 668 кв. м и 28 361 кв м. Как указано в документе, у главы Чечни, его жены и 12 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м. Личного транспорта у Кадырова по-прежнему нет.

Супруга главы Чечни в 2020 году заработала 1,5 млн рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

В 2019 году доход Кадырова составил 147,99 млн рублей, а его супруги - 2,4 млн рублей.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияДекларации о доходах чиновниковЧечня
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