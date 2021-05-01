Туризм принес в бюджет Ямала более 1 млрд рублей в 2020 году

ТАСС, 1 мая. Турбизнес Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принес более 1 млрд рублей в бюджет региона в 2020 году. Это ниже показателей 2019 года почти на 30%, сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики и туризма ямальского правительства.

"Объем оказанных туристских услуг в 2020 году составил 1 018 573,9 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом фактически произошло снижение на 29 % (2019 год - 1 433 637, 5 тыс. рублей)", - сообщили в департаменте.

При этом, по данным правительства, объем оказанных услуг турагентствами и туроператорами упал почти в два раза, по сравнению с объемом услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

"В период действия ограничений, вызванных пандемией, была осуществлена поддержка туроператоров и турагентов: 36 ямальских турагента и три туроператора получили субсидии на возмещение затрат на общую сумму 3 512 352 рубля. Своевременные меры позволили сохранить действующие предприятия. Мы ожидаем, что в предстоящем сезоне новые и уже зарекомендовавшие себя туристические продукты наших туристических фирм будут радовать жителей и гостей автономного округа", - добавили в департаменте.

Большая часть ЯНАО расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.