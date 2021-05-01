Володин поручил подготовить экспертную оценку по ситуации с пальмовым маслом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил заняться подготовкой экспертного заключения по ситуации с пальмовым маслом. Об этом он сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что данная тема возникла в ходе его поездки в свой избирательный округ. По словам Володина, к нему подошла женщина, "говорила о вреде пальмового масла, просила навести в этой сфере порядок". "Рассказал ей, что был инициатором отмены льгот по пальмовому маслу. После чего в Государственной думе был принят соответствующий федеральный закон", - продолжил Володин.

Спикер напомнил, что пальмовое масло раньше имело льготу такую же, как детское питание. Депутаты приняли решение отменить льготу, повысив ставку налога в два раза. С 1 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, исключающие пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС в 10%, и дополняющие этот перечень фруктами и ягодами, в том числе отечественным виноградом.

"Исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует, поэтому из Саратова, не откладывая, позвонил коллегам в ГД, попросил разобраться и подготовить экспертное заключение, что происходит сегодня в этой сфере после принятых решений", - резюмировал Володин.