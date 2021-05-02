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Сенатор рассказала, кто может получать несколько пенсий в России

По словам Елены Бибиковой, таким правом обладают участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности граждане России имеют право получать сразу две пенсии разных видов. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Текст опубликован в воскресенье на сайте издания.

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"Да, есть. К примеру, две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны - по инвалидности и по старости. В некоторых случаях две пенсии - военную и по старости - могут получать и бывшие сотрудники силовых структур", - заявила сенатор в ответ на вопрос о том, есть ли в России категории граждан, которым выплачивают несколько пенсий.

Бибикова отметила, что в ряде случаев два вида пенсии, в частности по старости и военную, могут получать также бывшие сотрудники силовых структур. "Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов - сейчас это 21 балл - для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они будут получать две пенсии - и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости", - пояснила изданию зампред.

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