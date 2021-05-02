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Bloomberg: богатейшие американцы при Байдене увеличили состояние на $195 млрд

Основная причина обогащения - рост бирж на фоне распространения вакцинации и преодоления пандемии
Президент США Джо Байден Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool
Описание
Президент США Джо Байден
© Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентского срока Джо Байдена увеличилось на $195 млрд. Такие результаты подсчетов приводит агентство Bloomberg.

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Общее состояние 100 богатейших граждан США к 30 апреля достигло объема $2,9 трлн, увеличившись на $195 млрд со дня инаугурации Байдена 20 января. При этом совокупное состояние 50% граждан США с наиболее низкими доходами составляет всего $2,5 трлн.

Основная причина столь заметного и быстрого обогащения - рост бирж на фоне распространения вакцинации и преодоления пандемии коронавируса. Основные биржевые индексы растут почти беспрерывно с февраля, преодолевая один рекордный показатель за другим. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли за эти месяцы более чем на 10%.

Предпринятые Байденом меры по стимулированию экономики и проводимая им масштабная программа вакцинации способствовали быстрому восстановлению, и тем самым - росту бирж и состояний богатейших американцев. Однако аналогичные положительные тенденции в этой сфере в США наблюдались и в последние недели президентского срока Дональда Трампа. Состояние тех же 100 богатейших американцев за период со дня выборов 4 ноября 2020 года до инаугурации Байдена выросло на $267 млрд.

Экономика США в целом восстанавливается быстрее после пандемии, чем ожидалось. Рост ВВП Соединенных Штатов, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году составит 6,4%.

Теги
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