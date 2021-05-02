В Азербайджан доставили первую партию вакцины "Спутник V"

БАКУ, 2 мая. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в Азербайджан. Препараты были доставлены в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Груз встречали представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

"Доставка вакцины - это жест нашей дружбы с Азербайджаном. Рад, что российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул дипломат. Как напомнил Бочарников, эффективность "Спутника V" составляет 97%, препарат зарегистрирован более чем в 60 странах.

Российский посол добавил, что доставка следующей партии вакцины ожидается в течение мая.

Власти Азербайджана в марте разрешили применять при вакцинации населения российский "Спутник V".

Кампания по вакцинации

Вакцинация в Азербайджане началась 18 января. Пока для иммунизации используется препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Баку подписал контракт на приобретение в целом 9 млн доз этой вакцины. Поставка 4 млн из них осуществляется из Турции. С 3 мая также начнется вакцинация населения препаратом Vaxzevria, это новое название средства британско-шведской компании AstraZeneca. Первоначально эта вакцина будет вводиться лицам в возрасте 60 лет и старше.

В целом Азербайджан в рамках международной платформы COVAX закупил 432 тыс. доз вакцины Vaxzevria. 84 тыс. из них поступили в страну в начале апреля, остальные партии будут доставлены до конца мая.

По данным оперативного штаба при кабинете министров, вакцинацию прошли уже более 1,5 млн (15%) граждан республики. С начала пандемии в Азербайджане подтверждено 320 322 случая заражения коронавирусом, выздоровели 291 564 человека, умерли 4 538 пациентов.