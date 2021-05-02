Разработчики экзоскелетов из Курской области поставили первую партию продукции за рубеж

КУРСК, 2 мая. /ТАСС/. Компания "Экзомед" - единственный резидент "Сколково" из Курской области - поставила первую партию "мягких" экзоскелетов, разработанных для промышленных предприятий, за рубеж, сообщил ТАСС в воскресенье начальник отдела производства компании Ярослав Никулин.

Ученые из Курска приступили к реализации экзоскелета, снимающего значительную часть нагрузки с тела, в 2015 году. Мелкосерийное производство промышленных экзоскелетов запустили в 2020 году. "Мягкие" экзоскелеты отличаются отсутствием металлического каркаса, за счет чего движения человека в нем более свободные.

"Мы получили сертификацию, чтобы отправлять экзоскелеты на рынок, отправлена первая партия в Казахстан. Сейчас предприятие пробует, чтобы для себя решить, как их использовать. Собираем информацию, чтобы понять, что им нравится, какие изменения хотели бы внести", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Никулин, первые экзоскелеты, поставленные на одно из промышленных предприятий Казахстана, проходят тестирование в цехах плавки и кузнечного дела. Кроме того, курская компания прорабатывает первую поставку экзоскелетов на предприятия в Белоруссию, получила сертификацию для поставки на Украину.

"Сейчас также собираем информацию с предприятий, на основе замечаний разрабатываются новые конструкции экзоскелетов, за 1,5 года разработок они сильно улучшились. Первый экзоскелет вызывал много спорных моментов, теперь он стал легче, функциональнее, проще в надевании, более интеллектуализирован", - добавил Никулин.