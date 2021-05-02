Минск изучает вопрос строительства собственных терминалов в портах РФ для перевалки грузов

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Белоруссия предметно прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах для перевалки своих грузов. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" премьер-министр республики Роман Головченко.

"Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики, - сказал он. - Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах".

По словам главы правительства, сейчас эти вопросы изучают профильные рабочие группы. "И российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать все возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым белорусской стороной", - отметил он.