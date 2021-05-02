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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Госуправление по ядерной безопасности Чехии предполагает участие Росатома в тендере на АЭС

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил о решении правительства исключить российскую компанию из числа участников
АЭС "Дукованы" REUTERS/Petr Josek
Описание
АЭС "Дукованы"
© REUTERS/Petr Josek

ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Председатель Государственного управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова заявила, что Росатому для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток республики) "дорога полностью не перекрыта" и будущее правительство, которое будет сформировано по итогам предстоящих в республике 8 и 9 октября парламентских выборов, может пересмотреть решение действующего кабмина не допускать компанию к конкурсу из-за инцидента во Врбетице.

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"Ныне [пришло] самое время объявить тендер, - отметила она, выступая в воскресенье по Чешскому телевидению. - Если мы будем дожидаться [итогов парламентских] выборов, то может случиться, что новое правительство [сформированное по их результатам] отойдет от достигнутого на политическом уровне единения по вопросу, кого пригласить [к участию в тендере], а кого - нет. Дорога россиянам [к достройке энергоблока] полностью не перекрыта".

19 апреля вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил о решении правительства исключить Росатом из числа участников тендера на строительство энергоблока.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался 18 апреля за отстранение этой госкорпорации от готовящегося тендера после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которым, как утверждают чешские власти, причастны спецслужбы РФ. Российская сторона отрицает свою связь с событиями семилетней давности.

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере Росатом, американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую Electricite de France и южнокорейскую KHNP. Кабинет министров также решил, что конкурс будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). В участии в тендере в марте было отказано китайской корпорации China General Nuclear Power.

Новый энергоблок

Ведомство Драбовой в начале марта выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II разрешение на возведение нового энергоблока. Его сооружение должно начаться не позднее 2029 года, а ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036-й. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

В стране действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция "Темелин". Обе они были возведены при участии СССР. Реакторы станций обеспечивает российская компания "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома).

Теги
ЧехияРоссияБабиш, АндрейДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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