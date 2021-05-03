Кабмин утвердил правила предоставления грантов частным циркам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках выполнения поручения президента утвердило правила предоставления грантов частным циркам на создание новых программ, а также их прокат в России и за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"За счет средств господдержки цирки смогут покрыть расходы на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, изготовление реквизита и костюмов, командировочные затраты, транспортировку декораций, аренду сценических площадок, оплату договоров о передаче авторских прав на использование аудиовизуальной продукции", - говорится в сообщении.

Грант будет предоставляться на конкурсной основе, его можно будет получить один раз в два года, уточняется в правилах. Ежегодно планируется предоставлять от 10 до 15 грантов, на эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 90 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие культуры". Порядок подачи заявок и сроки проведения конкурса определит Министерство культуры РФ.

Отмечается, что господдержка будет способствовать развитию циркового искусства, его популяризации в России и за рубежом.