{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил правила предоставления грантов частным циркам

Господдержка будет способствовать развитию циркового искусства, отметили в пресс-службе правительства РФ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках выполнения поручения президента утвердило правила предоставления грантов частным циркам на создание новых программ, а также их прокат в России и за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"За счет средств господдержки цирки смогут покрыть расходы на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, изготовление реквизита и костюмов, командировочные затраты, транспортировку декораций, аренду сценических площадок, оплату договоров о передаче авторских прав на использование аудиовизуальной продукции", - говорится в сообщении.

Грант будет предоставляться на конкурсной основе, его можно будет получить один раз в два года, уточняется в правилах. Ежегодно планируется предоставлять от 10 до 15 грантов, на эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 90 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие культуры". Порядок подачи заявок и сроки проведения конкурса определит Министерство культуры РФ.

Отмечается, что господдержка будет способствовать развитию циркового искусства, его популяризации в России и за рубежом.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Кабмин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба
Поквартальный график достижения целевых показателей инвестпроекта был сформирован, исходя из структуры грузопотоков, технической оснащенности и технологии работы, указали в пресс-службе правительства
Читать полностью