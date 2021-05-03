Эксперт назвал профессии, которые могут исчезнуть в ближайшее десятилетие

"Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника", - объяснил Сафонов.

Эксперт также привел пример из авиационной отрасли, где раньше экипаж воздушного судна должен был состоять из пяти человек, включая бортмеханика, штурмана и второго пилота, а сейчас достаточно двух человек, "которые нажимают на кнопки". "Настолько все автоматизировано. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек", - подчеркнул он.

При этом многие классические профессии, например, профессию бухгалтера, ждет серьезная эволюция, а не исчезновение, считает эксперт. "Ведь бухгалтер - это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы - это очень личное", - считает Сафонов.