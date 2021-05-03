Путин до 30 октября ждет доклада об организации бесплатной для граждан подводки газа

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан. Срок исполнения поручения - 2023 год, говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

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Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения)", - говорится в поручении. Оно адресовано правительству РФ совместно с администрациями регионов, "Газпромом" и иными газораспределительными организациями.

Президент ждет доклад по этому вопросу в срок до 30 октября 2021 года, до 30 октября 2022 года и до 15 января 2023 года, следует из перечня.

В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом инициативу "Единой России".

Вице-премьер Александр Новак сообщал ранее, что кабинет министров планирует подготовить законопроект, который предусматривал бы бесплатное подключение домовладений к газу. Это будет возможно, если в населенном пункте уже был проведен трубопровод. Новак подчеркивал, что уже внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу.

О газификации

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд рублей будут выделены уже в 2021 году.

При этом по-прежнему не решены вопросы по определению источников финансирования на строительство внутренних поселковых газопроводов и так называемой последней мили. По оценкам "Газпром межрегионгаза", инвестиции в строительство внутрипоселковых газопроводов и "последнюю милю" оцениваются в 350 млрд рублей.