Путин поручил направить не менее 24 млрд рублей на учреждения культуры в муниципалитетах

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на создание и модернизацию учреждений культуры в муниципалитетах, в том числе на сельских территориях. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Правительству Российской Федерации обеспечить направление в 2021-2024 годах дополнительно не менее 24 млрд рублей за счет средств федерального бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват указанных организаций культуры", - указано в перечне.

Доклад по этом вопросу должен быть представлен до 1 октября 2021 года, далее - раз в полгода.