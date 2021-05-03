{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Обновлено 

Путин поручил направить не менее 24 млрд рублей на учреждения культуры в муниципалитетах

Доклад по этом вопросу должен быть представлен президенту до 1 октября 2021 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на создание и модернизацию учреждений культуры в муниципалитетах, в том числе на сельских территориях. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

На эту тему
Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина
Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

"Правительству Российской Федерации обеспечить направление в 2021-2024 годах дополнительно не менее 24 млрд рублей за счет средств федерального бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват указанных организаций культуры", - указано в перечне.

Доклад по этом вопросу должен быть представлен до 1 октября 2021 года, далее - раз в полгода.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Путин до 30 октября ждет доклада об организации бесплатной для граждан подводки газа
Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов
Читать полностью