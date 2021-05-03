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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил представить предложения по допподдержке субъектов МСП

Срок исполнения поручения президента - 21 мая 2021 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

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"Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами. Срок - 21 мая 2021 года", - указано в перечне.

21 апреля Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что правительству РФ поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, в том числе за счет предпринимательской инициативы, новые меры и предложения по поддержке малого и среднего бизнеса необходимо представить в течение месяца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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