Путин поручил к 15 сентября представить предложения по целевому использованию экоплатежей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 сентября представить предложения по целевому использованию экологических платежей для ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Об этом говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Правительству Российской Федерации представить предложения по целевому использованию экологических платежей для осуществления мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, восстановлению нарушенного состояния окружающей среды и особо охраняемых природных территорий", - указывается в перечне.

Предложения должны быть представлены к 15 сентября. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин также поручил до 1 января 2022 года обеспечить на территории РФ внедрение системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию. Глава государства ждет первый доклад до 15 октября 2021 года, а затем - до 15 января 2022 года.

В ходе послания Федеральному собранию Путин поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Кроме того, глава государства отмечал, что принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла.