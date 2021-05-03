Путин поручил к 15 сентября представить предложения по целевому использованию экоплатежей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 сентября представить предложения по целевому использованию экологических платежей для ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Об этом говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по целевому использованию экологических платежей для осуществления мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, восстановлению нарушенного состояния окружающей среды и особо охраняемых природных территорий", - указывается в перечне.
Предложения должны быть представлены к 15 сентября. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин также поручил до 1 января 2022 года обеспечить на территории РФ внедрение системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию. Глава государства ждет первый доклад до 15 октября 2021 года, а затем - до 15 января 2022 года.
В ходе послания Федеральному собранию Путин поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Кроме того, глава государства отмечал, что принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла.