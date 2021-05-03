Четыре региона РФ первыми реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать пилотные проекты по территориальному развитию с помощью инфраструктурных кредитов, а также с привлечением инвесторов, включая "Газпром" и "РЖД", в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник на сайте Кремля распоряжении главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края, правительством Нижегородской области, правительством Челябинской области и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, включая публичное акционерное общество "Газпром" и открытое акционерное общество "Российские железные дороги", - говорится в сообщении.

Первый доклад о ходе реализации проектов должен быть подготовлен к сентябрю этого года, последующие - один раз в год. Ответственность за выполнение поручения возложена на председателя правительства Михаила Мишустина, а также глав регионов-участников.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ заявил, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей.