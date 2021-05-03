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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил представить инициативы по достижению целей развития до 1 июля

Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство России должно до 1 июля представить новые инициативы по достижению целей развития. Этот пункт включен в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам послания парламенту.

Как говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, кабинету министров необходимо "представить для обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам с участием профильных комиссий Госсовета РФ, Общественной палаты РФ, представителей ведущих деловых объединений и экспертного сообщества предложения по формированию широкого перечня новых инициатив социально-экономического развития РФ, направленных на достижение национальных целей развития РФ и обеспечивающих в том числе решение задач, поставленных в Послании президента РФ Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года".

Путин назначил ответственным за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

На прошлой неделе глава кабинета министров говорил, что правительство завершает подготовку инициатив, направленных на достижение национальных целей развития. По его словам, вместе с Госсоветом будут выбраны инициативы для представления президенту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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